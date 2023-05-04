Kurtlar Vadisi ile Ezel seyircisini ayağa kaldıran soru! Duyan deliye döndü! Birbirlerini topa tuttular!

Kurtlar Vadisi ile Ezel dizisinin kıyaslamaları sosyal medyada sık sık dile getiriliyor. Bilindiği gibi Kurtlar Vadisi'nin ardından pek çok benzer dizi çekilmiş ancak istenen başarıyı elde edilememişti. İki dizi suçlu yeraltı dünyasına odaklanmaları ve karakterlerin intikam arzusu gibi bazı benzerlikleri paylaşıyor. Kurtlar Vadisi mi, Ezel mi sorusunu yapay zekaya yönelttik. Bakın ne cevap verdi...
SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ
İki dizinin kıyaslaması sosyal medyada dönem dönem tartışma konusu oluyor.
Kurtlar Vadisi ve Ezel'in daha iyi olduğunu savunan seyirciler birbirleriyle tartışıyor ve tartışmanın bir sonu da olmuyor.
YAPAY ZEKAYA SORDUK
Yapay zekaya "Ezel mi Kurtlar Vadisi mi daha iyi analiz yapar mısın?" sorusu yöneltildi.