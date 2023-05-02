Tepeden tırnağa yeni Aşk-ı Memnu ile tanışın! Seyirciyi çılgına çevirecek kare geldi! Sürpriz başrol değişikliği...

2008 yılında başlayan ve 2 yıl sonra final yapan Aşk-ı Memnu dizisinin film versiyonu geliyor. Dizinin oyuncu kadrosu da A'dan Z'ye değişiyor. Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu görenler ise şaşkına dönüyor. Kadroda öyle isimler var ki herkes şaşıp kalıyor. Merakla beklenen filmde bu kez Bihter karakterini Farah Zeynep Abdullah canlandırırken Behlül ise Boran Kuzum olacak. Dizinin yeni oyuncuları Osman Sonant ve Boran Kuzum'dan yeni poz geldi. Şimdi izleyiciler heyecanla filmi bekliyor.
SÜRPRİZ BAŞROL DEĞİŞİKLİĞİ
Aşk-ı Memnu'daki Bihter karakterini bilindiği üzere Beren Saat canlandırmıştı. Filmde bu karakteri Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracak olması şaşkınlık yarattı.
GERİ DÖNÜYOR
Kıvanç Tatlıtuğ ile Beren Saat'in başrollerinde yer aldığı ve Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eserinden uyarlanan Aşk-ı Memnu, sinema filmine uyarlanıyor.