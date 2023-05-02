Kurtlar Vadisi’nde taş taş üstünden bırakmayan isimden efsane geri dönüş! Yeni projesini duyurdular!

Musa Uzunlar, geçtiğimiz yıllarda yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından sıkça söz ettirmişti. Son olarak Hayatımın Şansı adlı projede canlandırdığı Turgay Moral karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu Aile dizisinin kadrosuna dahil oldu. Uzunlar dizide fırtınalar estirecek bir karakterle ekranlarda olacak.
Musa Uzunlar'ın Aile dizisine dahil olması izleyiciler tarafından heyecanla karşılandı.
Daha önce 'Kurtlar Vadisi' dizisinde İskender karakteriyle adından söz ettiren Uzunlar, İlyas Koruzade karakteriyle yeniden izleyicilerle buluşacak.