Dikkat spoiler içerir! Yalı Çapkını seyircisini deliye döndürecek son! İki başrol çat diye kadrodan çıkacak!

Ekranların merakla takip edilen dizilerinden birisi olan Yalı Çapkını son dönemde büyük ilgi görmeye devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla dikkat çeken dizi, hem ülkede hem de yurt dışında aldığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi. Yalı Çapkını'nda bomba final iddiası ise seyirciyi şoktan şoka soktu. Ancak son bölümlerde ortaya atılan iddialarla birlikte dizinin finali merak konusu oldu. Ortaya finalle ilgili öyle iddialar atıldı ki izleyiciler şaşıp kalacak.