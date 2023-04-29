Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 29.04.2023 17:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.04.2023 17:55
    ABONE OL

    14 yaş farkı gündem olmuştu! Çağatay Ulusoy Ece Sükan sevgili mi? Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Açıklama geldi...

    Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un Ece Sükan ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündem oldu. Bu nedenle Ece Sükan kimdir ve Ece Sükan kaç yaşında sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Çağatay Ulusoy ise konuyla ilgili açıklamada bulundu. Peki, Ece Sükan Çağatay Ulusoy sevgili mi? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    Çağatay Ulusoy Ece Sükan sevgili mi?

    Çağatay Ulusoy, geçenlerde birlikte görüntülendiği Ece Sükan'la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi. İşte merak edilenler...

    ÇAĞATAY ULUSOY ECE SÜKAN SEVGİLİ Mİ?

    Rol aldığı dizinin lansmanında konuşan ünlü oyuncu, arkadaş olduklarını söyledi:

    "Bu projede birlikte çalıştık. Ece Hanım'la daha eski bir tanışıklığımız var aslında. Sıradan bir arkadaş gezmesiydi. Yanlış bir şekilde dile getirdiler. Bizi birlikte görebilirsiniz, altında bir şey aranmasın lütfen."

    Öte yandan,Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın ilişkisi 5 yıldır bir dargın bir barışık devam ediyordu. Geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ile Duygu Sarışın'ın yeniden yollarını ayırdığı iddia edildi.

        ECE SÜKAN KİMDİR?

        Ece Sükan, 1977 tarihinde Ankara'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi TED Ankara Koleji'nde okudu. Piyano dersi aldı. Çocukluk yıllarında TRT'de uzun süre Kayahan'la Cumartesiden Cumartesiye adlı programda sunuculuk yaptı. Uzun Çoraplı Pippi, Susam Sokağı gibi çizgi filmlere seslendirme yaptı. Ankara Devlet Opera Balesi'nde 3 yıl bale eğitimi aldı ve burada 2 yıl da oyunlarda görev yaptı. 1998 yılında ODTÜ psikoloji bölümünden mezun oldu. Best Model of Turkey 1998 yarışmasında üçüncülük kazandı.

        Bu başarısının ardından profesyonel olarak mankenlik yapan Ece Sükan, NewYork'da Fashion Institute of Technology adlı okulda eğitimler aldı. Öğrencilik yıllarında bir radyoda DJ'lik yapan Ece Sükan, mezun olduktan sonra İstanbul'a yerleşti. Hem modellik yaptı hem de bir moda dergisinde moda editörlüğü yaptı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Başkan Erdoğan’dan TEKNOFEST’te tarihi açıklamalar
        Haberler Magazin 14 yaş farkı gündem olmuştu! Çağatay Ulusoy Ece Sükan sevgili mi? Ece Sükan kimdir, kaç yaşında? Açıklama geldi...
            loading
            SON DAKİKA