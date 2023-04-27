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    • Magazin
    • 27.04.2023 17:00
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    • 27.04.2023 17:00
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    Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak ayrılık! Pılısını pırtını toplayıp gidecek!

    TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı diziden efsane bir karakterin diziye veda edeceği iddia edildi. Kulislerde kulaktan kulağa dolaşan bu gelişme sonrası "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı sorusu akıllara geldi. Merak edilen sorunun yanıtı yayınlanacak yeni bölümlerde netlik kazanacak.

    Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak ayrılık!

    TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Teşkilat dizisi heyecan dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin son bölümünde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) karakterinin akıbeti merak konusu oldu. Efkar Baba karakteriyle milyonlarca izleyicinin beğenisini kazanan Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı. Şimdi milyonlarca izleyici yeni bölümde yaşanacak gelişmelere odaklandı.

    VEDA MI EDİYOR?

    Teşkilat dizisinde heyecan giderek artarken kulislerde Efkar Baba karakterinin öleceği iddia edildi.

    Bu gelişme sonrası Efkar Baba karakteriyle çok sevilen Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.

        Henüz ünlü oyuncu Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği belli olmadı. Yeni bölümde tüm soruların yanıt bulması bekleniyor.

        YENİ SEZONDA DİZİYE KATILAN İSİMLER

        Murat Yıldırım

        Levent Can

        Yunus Emre Yıldırımer

        Cansu Tuman

        Ebru Nil Aydın

        Ergün Metin

            "MOTİVE OLDUK"

            Deniz Baysal Yurtçu dizinin yeni sezon çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal, "Teşkilat yorucu bir dizi. Aksiyon olduğu için çok mutluyuz. Üçüncü sezonda böyle yüksek reytinglere ulaşmak çok güzel. Seyircimiz sayesinde motive olduk." dedi.
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            Haberler Magazin Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak ayrılık! Pılısını pırtını toplayıp gidecek!
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