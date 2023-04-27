Teşkilat dizisinde ciğerleri dağlayacak ayrılık! Pılısını pırtını toplayıp gidecek!

"MOTİVE OLDUK"

Deniz Baysal Yurtçu dizinin yeni sezon çekimleri hakkında açıklamalarda bulundu. Baysal, "Teşkilat yorucu bir dizi. Aksiyon olduğu için çok mutluyuz. Üçüncü sezonda böyle yüksek reytinglere ulaşmak çok güzel. Seyircimiz sayesinde motive olduk." dedi.