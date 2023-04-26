Ocak sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi izleyicisine soğuk duş! Önce başlayacağını söylemişlerdi şimdi de… Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla bekliyor. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti. Ancak dizinin başlamaması büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
OCAK AYINI İŞARET ETMİŞTİ
Necati Şaşmaz geçtiğimiz aylarda TRT Müzik'te Mazhar Alanson'un sunumuyla ekranlara gelen programda dizinin başlaması için Ocak ayını göreceklerini ifade etmişti. Bu açıklama heyecana neden olmuştu.
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Ancak aylar geçmesine rağmen dizinin başlamaması izleyicilerde büyük bir şaşkınlık yarattı.