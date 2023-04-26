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    • Magazin
    • 26.04.2023 15:13
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    • 26.04.2023 15:13
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    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye en parlak çağını yaşatır! Dilek'in yerine geçirmeye hazırlanıyorlar!

    TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı'nın son bölümünde heyecan dolu gelişmeler yaşandı. 94. bölümüyle ekranlara gelen dizide Taner ve ekip arkadaşı tarafından yapılan icat herkese büyük bir şaşkınlık yaşattı. Öte yandan son haftalarda yaşanan geri dönüş olayı kasabaya renk kattı. Sürpriz karakterin diziye dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. İzleyiciler bu gelişme sonrası bu hafta yayınlanacak olan 95. bölümü bekliyor.

    O isim Gönül Dağı’na geri döndü!

    Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye en parlak çağını yaşatır. Dilek'in yerine geçirmeye hazırlanıyorlar. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı.

    GERİLİME SON!

    Son bölümlerde Asuman ve Ramazan arasında yaşanan gerilimlerin tatlıya bağlanması izleyiciyi mutlu etti.

    GERİ DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATTI

    Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.

        Bilindiği gibi Selma öğretmen karakteri kasabaya veda etmiş ve bu gelişme herkesi bir hayli şaşırtmıştı.

        Selma'nın diziye ani dönüşü herkesi şaşırtırken akıllara Meryem olayı geldi. Meryem karakteri de ayrıldıktan sonra geri dönmüştü.

        Şimdi gözler Dilek'in ölümüyle büyük bir acı yaşayan Taner ile Selma'nın evlenip evlenmeyeceğine çevrildi.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye en parlak çağını yaşatır! Dilek'in yerine geçirmeye hazırlanıyorlar!
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