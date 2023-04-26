Gönül Dağı'nın yeni transferi diziye en parlak çağını yaşatır. Dilek'in yerine geçirmeye hazırlanıyorlar. Cumartesinin sevilen yapımları arasına adını yazdıran Gönül Dağı dizisi yeni bölümüyle dikkat çekti. Amcaoğulları ve Taner'in yaptıkları icat kasabada büyük yankı uyandırdı. Öte yandan son haftalarda bir karakterin geri dönüşü heyecan yarattı.
GERİLİME SON!
Son bölümlerde Asuman ve Ramazan arasında yaşanan gerilimlerin tatlıya bağlanması izleyiciyi mutlu etti.
GERİ DÖNÜŞÜ HEYECAN YARATTI
Öte yandan Selma karakteriyle diziye tekrar giriş yapan güzel oyuncu Melis Sevinç'in kasabaya dönüşü herkesi şok etti.