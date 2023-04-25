Yalı Çapkını dizisinde sabırları zorlayacak 2 ayrılık kararı! Biri yetmedi ikisi birden gidiyor. Cuma günleri izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde yaşanan son iki ayrılık izleyicilerin moralini bozdu. Dizide yaşanan peş peşe vedaların yaşanması herkesi şoke etti. Gözler şimdi bu hafta cuma günü yayınlanacak olan bölüme çevrildi.
İKİ ÜNLÜ OYUNCU BİRDEN...
Yakın zamanda Yalı Çapkını'nda iki veda birden yaşandı. Fırat Çelik ve Mine Tugay diziye veda eden isimler oldu.
Yalı Çapkını dizisinde Efe karakterine hayat veren ve Ferit ile Seyran arasındaki tansiyonu artıran Fırat Çelik, projeye veda eden ilk isim oldu.