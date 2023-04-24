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    • Magazin
    • 24.04.2023 11:03
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    • 24.04.2023 11:03
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    Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı! Seyircinin ağzı bir karış açık kaldı!

    Kanal D ekranlarında salı günleri izleyici karşısına çıkan ve Özgü Kaya, İclal Aydın ve Reha Özcan'ın başrollerinde yer aldığı Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz devam ederken kahreden haber geldi. Süreç Film imzalı dizide bomba bir ayrılık yaşandı. Sosyal medyanın bu ayrılık haberleriyle çalkalanmasının ardından izleyiciler yeni bölümlerde neler olacağına odaklandı. Ünlü oyuncunun diziden ayrılması herkesi şaşkına çevrildi.

    Üç Kız Kardeş dizisinde bomba ayrılık!

    Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı. Seyircinin ağzı bir karış açık kaldı. Her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana merakla izleniyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak dizide bir ayrılık yaşanması izleyicileri şaşırttı.

    BOMBA AYRILIK!

    Fenomen dizi Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz sürerken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.

    Mesut rolüne hayat veren Demircan Kaçel'in diziye veda etmesi izleyicileri şoke eden gelişmelerden oldu.

        Moral bozan bu ayrılık haberlerinin ardından izleyiciler yeni bölümlerde neler olacağına odaklandı.

        YEPYENİ BİR UMUT!

        Somer'in Mine'ye gidişiyle, Mine'nin kalbinde yepyeni umut ışıkları doğar. Mine, bu sefer Somer'i kaybetmemek konusunda kesin kararlıdır ve sanki Türkan hayatlarına hiç girmemiş gibi adımlar atar.

        Rüçhan ise Türkan'ı kanatlarının altına alır. Dönüş kendi geçmişinin peşine düşüp, sorularının cevabını bizzat bulmaya karar verir.
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            Haberler Magazin Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı! Seyircinin ağzı bir karış açık kaldı!
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