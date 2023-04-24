Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı. Seyircinin ağzı bir karış açık kaldı. Her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana merakla izleniyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak dizide bir ayrılık yaşanması izleyicileri şaşırttı.