Üç Kız Kardeş dizisini tahtından edecek ayrılık yaşandı. Seyircinin ağzı bir karış açık kaldı. Her hafta salı günü saat 20.00'de yayınlanan Üç Kız Kardeş dizisi yayınlandığı ilk günden bu yana merakla izleniyor. Dizinin yeni bölümünde yaşanan gelişmeler izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Son olarak dizide bir ayrılık yaşanması izleyicileri şaşırttı.
BOMBA AYRILIK!
Fenomen dizi Üç Kız Kardeş dizisinde heyecan tam gaz sürerken gelen ayrılık haberi herkesi şaşırttı.
Mesut rolüne hayat veren Demircan Kaçel'in diziye veda etmesi izleyicileri şoke eden gelişmelerden oldu.