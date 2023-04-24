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    • Magazin
    • 24.04.2023 13:00
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    • 24.04.2023 13:00
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    Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjde üstüne müjde verildi! Meğer yeni sezonun çekimleri...

    Yıllardır Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilen Arka Sokaklar dizisi geçen yılın son günlerine doğru ara vermişti. Dizinin yeni bölümlerini heyecanla bekleyen izleyiciler dizinin ne zaman ekranlara geleceğini merak ediyordu. Şevket Çoruh'un ayrılığıyla yeni sezona başlayan diziyle ilgili beklenen açıklama geldi. Türker İnanoğlu’un sağlık sorunları nedeniyle ara verdiğinin nasıl devam edeceği de ortaya çıktı. Böylece seyircilerin bir süredir merakla beklediği sorular yanıt buldu.

    Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjdeli haber!

    Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjde üstüne müjde verildi. Meğer yeni sezonun çekimleri o tarihte başlayacakmış. Milyonlarca kişi tarafından heyecanla izlenen Arka Sokaklar dizisi için heyecanlı geri bekleyiş başladı. 2022 yılının sonlarına doğru ekranlardaki macerasına ara veren dizinin ne zaman izleyicisiyle buluşacağı netlik kazandı. Kanal ile yapımcı şirket tarafından yakında imzaların atılacağı söylendi.

    GERİ DÖNÜYOR

    Fenomen dizi Arka Sokaklar ekranlara geri dönüyor. Dizinin yayın tarihiyle ilgili bilgiler yavaş yavaş netlik kazanıyor.

    Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Türker İnanoğlu dizinin yayın haklarını Kanal D İç Yapımlar'a devretme kararı aldı.

        İki taraf arasında prensipte anlaşma sağlandı. Gelen bilgilere göre taraflar arasında imzalar yakında atılacak.

        Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin final yaptığı öne sürülmüştü. İddialar asılsız çıktı.

        Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verdiği Arka Sokaklar'ın tahmini ekranlara dönüş tarihi de belli oldu.

            Aktarılan son bilgiler ışığında dizinin yeni sezonuyla eylül ayında ekranlarda olacağı öne sürüldü. Yeni sezon çekimlerine yaz aylarında başlayacak. Dizinin kemik kadrosu dizide olmaya devam edecek.
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            Haberler Magazin Hasretle beklenen Arka Sokaklar için müjde üstüne müjde verildi! Meğer yeni sezonun çekimleri...
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