Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziyi uçuşa geçirir! Gelişiyle hasımlığın kitabını yazdılar!

Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi dizide yeni bir çağ başlatır. Kimse gelmesini beklemiyordu. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. Yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye renk katıyor. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı ortamı hararetlendirdi. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyiciler çok şaşırtacak.