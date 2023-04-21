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    • Magazin
    • 21.04.2023 12:00
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    • 21.04.2023 12:00
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    Gönül Dağı'ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi! Gelişiyle diziye büyük renk katacak!

    TRT 1 ekranlarında cumartesi akşamları Anadolu'dan aktardığı sıcacık hikayesiyle izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nda bir yandan vedalar yaşanırken öte yandan kadroya yeni isimler katılmaya devam ediyor. Hikayesi giderek heyecanlanan diziye usta bir isim daha dahil oluyor. Azize karakteriyle usta bir oyuncu dizinin kadrosuna katılıyor. Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru olarak akıllarda yerini aldı.

    Gönül Dağı’ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi!

    Gönül Dağı'ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi! Gelişiyle diziye büyük renk katacak. Sevilen televizyon dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandırmaya başladı.

    YENİ TRANSFER

    Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.

    Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye katıldı.

        Ayten Uncuoğlu, dizide 5 yıldır huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken Azize karakterini canlandıracak.

        Uncuoğlu yakın zamanda itibaren diziye katılacağı ve Azize karakterine hayat vereceği belirtiliyor.

        Gönül Dağı'nın sevilen karakterlerinden Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye dahil olan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı, izleyicilerin merak ettiği tek soru oldu.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi! Gelişiyle diziye büyük renk katacak!
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