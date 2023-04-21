Gönül Dağı'ndan ortamı şenlendirecek transfer müjdesi! Gelişiyle diziye büyük renk katacak. Sevilen televizyon dizisi Gönül Dağı'na yeni bir isim daha katıldı. Her cumartesi izleyicisiyle buluşan dizi, usta sanatçı Ayten Uncuoğlu'nu kadrosuna dahil etti. Ünlü oyuncu dizide Dişçi Musa'nın arkadaşı Azize karakterini canlandırmaya başladı.
YENİ TRANSFER
Dişçi Musa'nın arkadaşı olarak diziye katılan Azize karakterinin nasıl birisi olacağı izleyicinin merak ettiği tek soru oldu.
Azize karakteri, huzurevinde yaşayan ve çiçeklere düşkünlüğüyle dikkat çeken bir karakter olarak diziye katıldı.