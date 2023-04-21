Alparslan Büyük Selçuklu'daki 3 vedaya mendil dayanmaz! Biletlerini tek tek kestiler. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasına tam gaz devam ediyor. Diziye katılan yeni isimler büyük etki bırakırken Barış Bağcı'dan sonra yaşanan ayrılık izleyicileri şoktan şoka sokacak. Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan diziye veda etti.
3 BÜYÜK VEDA
Çağrı Bey - Erdinç Gülener
Tuğrul Bey - Barış Bağcı
Kutalmış Bey - Kanbolat Görkem Arslan
SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ
Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.