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    • Magazin
    • 20.04.2023 15:26
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    • 20.04.2023 15:26
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    Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu! 2019 sonrası bir ilki gerçekleştirecekler!

    Diriliş Ertuğrul dizisi, 5 yıllık macerasını 2019 yılında sonlandırdıktan sonra izleyicilerin merakla takip ettiği bir dizilerden birisi olmayı başardı. Öyle ki yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleri heyecanla izleniyor. Tekden Film, bu sefer TRT Dijital'de yayınlanacak bir dizi projesi için çalışmalara başladı. Fetih Ülküsü Kızilelma dizisinin ilk sezonu 8 bölüm olarak planlanmakta ve Fatih Sultan Mehmet zamanlarını konu alacak. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

    Diriliş Ertuğrul’un yerini kapacak dizi belli oldu!

    Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu. 2019 sonrası bir ilki gerçekleştirecekler. TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük heyecanla izlenen ve 5 yıllık macerasını 2019 yılı itibariyle sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrar bölümleri dahi heyecanla izleniyor. Dizinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

    YERİNİ KAPACAK

    Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

    Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        ÇALIŞMALAR BAŞLADI

        Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

        İLK SEZON 8 BÖLÜM...

        Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

        FATİH'İ ANLATACAK

        Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği gelen bilgiler arasında yer alırken cast çalışmalarının da başladığı bilgisi verildi.
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            Haberler Magazin Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu! 2019 sonrası bir ilki gerçekleştirecekler!
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