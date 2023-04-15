EDHO seyircisini sevinçten çıldırtacak görüntü geldi! Efsane isim Star TV dizisine geçti!

Star TV ekranlarında cuma akşamı izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisi bomba bir transfere imza attı. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Hamdi Korkmaz rolüyle dikkatleri üzerine çeken Muhammed Cangören'in yeni adresi belli oldu. Ünlü oyuncu bomba rol için anlaşma sağladı. Gelen son bilgilere göre ünlü oyuncu Muhammed Cangören Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna katıldı. Cangören dizide Tarık'ın dedesi Saffet Ağa rolüyle izleyici karşısına çıktı. Yalı Çapkını Bilge Can Göker ise dizide Nazan rolünü canlandırmaya başladı.