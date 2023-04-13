Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.04.2023 11:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.04.2023 11:53
    ABONE OL

    Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi! Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü!

    Kurtlar Vadisi, Türkiye'de televizyon tarihine damga vuran fenomen bir dizi oldu. Sinem Yıldırım, konsey üyelerinden Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch karakteriyle diziye damgasını vuran isimlerden birisiydi. Polat Alemdar'ın öldüremediği tek düşmanı olarak bilinen Esther Hirch karakteriyle izlediğimiz Sinem Yıldırım yıllar sonra kamera karşısına geçti ve hayranlarının yüzünü güldürdü. Ünlü oyuncu tam 18 yıl sonra setlere tekrar geri dönüş kararı aldı ve Dedemin Gözyaşları filminde oynadı.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi’nin efsane isminden sürpriz proje!

    Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi. Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü. Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch rolüyle izlediğimiz Sinem Yıldırım, yıllar sonra ekranlara geri döndü. İzleyicileri kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

    SETLERE GERİ DÖNDÜ

    Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Acı Hayat, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyonunun en sevilen dizilerinde rol alan oyuncu uzun bir aradan sonra izleyicileriyle buluştu.

    Oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü Kurtlar Vadisi izleyicilerini çok sevindirdi.

        DOKTOR GÖZDE İLE GERİ DÖNDÜ

        Sinem Yıldırım, Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Erkan Petekkaya ve Halil Ergün gibi ünlü oyuncularla birlikte rol aldığı film dikkat çekti.

        "ÇEKİMLER ÇOK GÜZELDİ"

        Uzun zaman sonra kamera karşısına geçen Yıldırım projeyle ilgili "Çok uzun yıllar sonra setlere dönmek heyecan verici oldu. Senaryonun güzelliği projeye 'Evet' dememi sağladı. Halil Ergün gibi bir duayenle aynı sahneleri paylaşmak büyük gurur ve mutluluk. Zaten çekimler çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.

        SİNEM YILDIRIM KİMDİR?

        İlk kez 2003'te bir projede yer alan Sinem Yıldırım Kurtlar Vadisi dizisindeki Esther karakteriyle büyük çıkış yakaladı. Kurtlar Vadisi'nin ardından Acı Hayatlar başta olmak üzere Dönme Dolap ve Tatil Aşkları gibi projelerde yer aldı.
            • Paylaş
            • Tweet
            • Paylaş
            • Sitene Ekle
            •  
            Emlak Konut
            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi! Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü!
                loading
                SON DAKİKA