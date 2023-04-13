Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi. Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü. Kurtlar Vadisi dizisinde Tombalacı Mehmet'in eşi Esther Hirch rolüyle izlediğimiz Sinem Yıldırım, yıllar sonra ekranlara geri döndü. İzleyicileri kendine hayran bırakan ünlü oyuncu Dedemin Gözyaşları filminde Doktor Gözde karakteriyle izleyici karşısına çıktı.
SETLERE GERİ DÖNDÜ
Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü hayranlarında büyük bir heyecan yarattı. Acı Hayat, Kurtlar Vadisi gibi Türk televizyonunun en sevilen dizilerinde rol alan oyuncu uzun bir aradan sonra izleyicileriyle buluştu.
Oyunculuğundaki başarısıyla dikkat çeken Sinem Yıldırım'ın geri dönüşü Kurtlar Vadisi izleyicilerini çok sevindirdi.