Kurtlar Vadisi seyircisini sevinçten ayağa kaldıran görüntü geldi! Polat Alemdar'ın dize getiremediği tek düşmanıydı geri döndü!

"ÇEKİMLER ÇOK GÜZELDİ"

Uzun zaman sonra kamera karşısına geçen Yıldırım projeyle ilgili "Çok uzun yıllar sonra setlere dönmek heyecan verici oldu. Senaryonun güzelliği projeye 'Evet' dememi sağladı. Halil Ergün gibi bir duayenle aynı sahneleri paylaşmak büyük gurur ve mutluluk. Zaten çekimler çok güzel geçti" ifadelerini kullandı.