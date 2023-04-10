Survivor'da daha önce hiç görülmeyen bir diskalifiye şoku yaşandı. Peki, Survivor'da kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor'a kim veda etti, kim diskalifiye edildi? Hangi yarışmacı kovuldu? İşte detaylar...
SURVİVOR 2023'TE DİSKALİFİYE ŞOKU
Survivor 2023 tüm hızıyla devam ederken 10 Nisan akşamı 65. Bölümü ile seyirci karşısına çıkıyor. Yeni bölüm fragmanında yarışmacıların ada konseyinde yer aldığı görülürken, Acun Ilıcalı bir yarışmacının Survivor'dan atıldığını söylüyor.
Acun Ilıcalı Survivor ada konseyinde "Hayretler içerisindeyim. Bunu yapanı görmedim biliyor musunuz? Bugün yaşadığımız olay bana göre Survivor'da çok çok nadir görebileceğimiz bir olay.
Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir?
Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" ifadelerini kullanıyor.