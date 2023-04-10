Survivor'da kim diskalifiye oldu? 10 Nisan Survivor'a kim veda etti, kim diskalifiye edildi? Hangi yarışmacı kovuldu?

Bencil olmamak zorundasın, kendini düşünemezsin. Sen başkaları için bir şey yapan biri misin genelde nasıl birisisindir?

Ben kendime ders vermeyi kaçırmışım. Bu arkada bir meşalen var ya, onu almana da gerek yok. Çok teşekkür ediyoruz. Survivor'a renk kattın. Şimdi arkadaşlarınla vedalaşmadan ayrılabilirsin" ifadelerini kullanıyor.