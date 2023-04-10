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    • Magazin
    • 10.04.2023 11:15
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    • 10.04.2023 11:15
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    Arka Sokaklar'daki sürpriz 2 başrol ayrılığının sır perdesi çözüldü! Meğer gerçek sanılandan daha farklıymış...

    Arka Sokaklar dizisinin başrol oyuncularından Şevket Çoruh (Mesut Komiser) ve Zafer Ergin (Rıza Baba) karakterlerinin projeye veda etmesi izleyicileri üzen gelişmelerden oldu. Mesut ve Rıza Baba karakterlerinin vedasındaki sır perdesi aylar sonra çözüldü. 2006 yılından beri Arka Sokaklar dizisinde izleyicisiyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin son bölümlerinde bomba olaylar yaşanmıştı. Dizinin ara vermesinin ardından gelen veda haberleri de izleyiciyi şok etmişti. Öte yandan başrol ayrılığının perde arkası ortaya çıktı.

    Arka Sokaklar’da sürpriz 2 başrol ayrılığı!

    Ekranlara kısa bir süreliğine veda eden Arka Sokaklar dizisinin akıbetinin ne olacağı izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan birisi oldu. Dizinin her bölümünü büyük bir ilgiyle takip eden izleyiciler dizinin ne zaman başlayacağına odaklandı. Öte yandan sezon başı yaşanan başrol ayrılığı izleyici şok etmişti. Dizide Mesut rolüyle yer alan Şevket Çoruh Eylül ayında diziye veda ederek başka bir projeye geçiş yaptı. Rıza Baba ve Mesut karakterlerinin veda nedeni ise aylar sonra belli oldu.

    AYRILIK NEDENLERİ ORTAYA ÇIKTI

    Mesut rolündeki Şevket Çoruh'un ve Rıza Baba karakterini canlandıran Zafer Ergin'in veda nedeni ortaya çıktı.

    "BİRLİKTE DEVAM ETTİRMEK ÇOK ZORDU"

    Şevket Çoruh diziye vedasıyla ilgili "Birincisi çok yoruldum. İkincisi tiyatroyla beraber devam ettirmek de çok zordu." ifadelerini kullandı.

        Çoruh ayrıca, "Başka karakterler oynamak, başka işler yapmak muhakkak ama bir yandan da birazcık dinlenmek. Tiyatroya birazcık özen göstermek." dedi.

        "BAŞKA BİR FIRSAT OLDU"

        Ünlü oyuncu açıklamasına "17 sene boyunca hiçbir kış filmim yok mesela. Yazları sinema filmi çeken, kışları dizide oynayan bir insan haline gelmiştim.

        Ama şimdi daha başka projelerin içerisinde olmak için başka bir fırsat oldu benim için." sözleriyle devam etti.

            İŞTE MESUT'UN AKIBETİ

            Şevket Çoruh'un canlandırdığı Mesut Komiser karakterinin akıbeti de belli oldu. Bu haber hem Rıza Baba'yı hem de Hüsnü Çoban'ı kahretti. Senaryoda Mesut karakterinin hastanede tedavi göreceği, ünlü oyuncu geri dönmek isterse tekrar ekibe katılacak şekilde yazılacağı bilgisi paylaşıldı.

            RIZA BABA'NIN VEDASI...

            Arka Sokaklar dizisine projenin mimarı Türker İnanoğlu'nun isteği üzerine 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı.

            17 yıldır Rıza Baba karakteriyle adından söz ettiren usta oyuncu Zafer Engin projeye veda eden isim oldu. Ünlü oyuncunun kendi isteğiyle diziden ayrıldığı bilgisine ulaşıldı.
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            Emlak konut
            Haberler Magazin Arka Sokaklar'daki sürpriz 2 başrol ayrılığının sır perdesi çözüldü! Meğer gerçek sanılandan daha farklıymış...
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