Eski eşi yalnız bırakmadı! Gülben Ergen neden hastaneye kaldırıldı? Gülben Ergen hastalığı ne, sağlık durumu nasıl?

Gülben Ergen sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Peki, Gülben Ergen sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
GÜLBEN ERGEN NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?
Büyük hayran kitlesine sahip şarkıcı Gülben Ergen bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Hastalığının ne olduğu hakkında ise henüz bir açıklama gelmedi. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Ergen'i eski eşi Mustafa Erdoğan ve oğulları Atlas, Ares ve Güney'in yalnız bırakmadığı görüldü.
"İYİLEŞME YOLUNDA HIZLA İLERLEYEN BİR ANNE"
Gülben Ergen, "İyileşme yolunda hızla ilerleyen bir annenin hastane odasından bildiriyorum. Haftalardır acıyı en derinden hissedip, yaşayıp, görüp, içselleştiren, onu kabullenen ve onunla mücadele eden ruhun elbette sonunda bedenimi devirmeyi başardı… Verdiğimiz haklı aradan sonra konser verebilecek, sahneye çıkabilecek yaşama gücümü ve motivasyonumu da belirleyebildim. 25 Nisan'da işimin başında olacağım. İyiyim geçmiş olsun mesajlarıyla yormayın yüreğinizi bizim en önemli şahsi meselemiz depremdir" dedi.