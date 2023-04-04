Orhan Ak kimdir, kaç yaşında nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak neden istifa etti?

Orhan Ak'ın istifa haberinin ardından konu hakkında araştırmalar hızlandı. İşte Orhan Ak hakkında tüm detaylar...
ORHAN AK NEDEN İSTİFA ETTİ?
Ankaragücü maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Orhan Ak alınan 3-1'lik yenilgi sonrası istifa ettiğini duyurdu..
Orhan Ak yaptığı açıklamada "Abdullah Avcı'nın istifa sürecinde ben hocamızla başkanımızla konuştum. Beraber geldik, beraber ayrılalım dedik. O süreçte ricada bulundular. Daha farklı görüşler de oldu. Ben '2.5 senedir biriyim. Trabzonspor'da çok şeyler kazandım' dedim. İçeriden biri olarak yardımcı olmak istedim."
"Haftalık, aylık konuşabiliriz dedim. Takımın yaşadığı o durumu görüyorduk. Bir umut belki, çıkış olabilir dedik. Takım ile ilk maç, Adana Demirspor maçı fena geçmemişti. Son 2 maç sezonun özeti gibiydi. Bir yere getiriyorsunuz, golden sonra dağılmalar oluyor. Mental sorunu çözemedik. Başkanıma ulaşamadım ama Zeyyat Bey ile haber yolladım."