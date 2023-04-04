Orhan Ak kimdir, kaç yaşında nereli? Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak neden istifa etti?

"Takım ile vedalaştım. Kulübe zarar vermemek, önünü açmak lazım. Oyuncuların gayretine teşekkür ediyorum. Bazen olmuyor, değiştiremiyorsunuz. İçeriden birinin kalması da doğru değilmiş. Güzel bir tecrübe oldu. Herkes hakkını helal etsin. Tek elimizde kalan şeyi de kaybettiğimiz için de üzgünüz. Trabzonspor bu şekilde kaybetmemeli. Trabzonspor'u yenen acı çekerek yenmeli. Bu kadar kolay goller yemek hiç yakışmadı. Kapanış, benim adıma da üzüntülü oldu" dedi..