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    • Magazin
    • 04.04.2023 14:47
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    • 04.04.2023 14:49
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    Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi belli oldu! 140 yılı aşkın tarihi olan roman tarihte ilk kez...

    Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah'ın diziye uyarlanacağı kulislerde kulaktan kulağa gezen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. İlk edebi roman olarak kabul edilen İntibah'ın diziye uyarlanması bundan önceki yıllarda Aşk-ı Memnu gibi birçok eserin televizyon ekranlarına taşınmasıyla birlikte merak edildi. Bilindiği üzere Aşk-ı Memnu'dan sonra pek çok roman dizi olarak televizyon ekranlarına uyarlanmıştı. Bazısı başarılı olmuş bazısı da reyting savaşına yenik düşmüştü. Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, İntibah'ın gelecek sezon ekranlarda olacağı söyleniyor. Öte yandan dizide hangi isimlerin rol alacağı merak ediliyor.

    İntibah diziye mi uyarlanıyor?

    Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi belli oldu. 140 yıl önce çıkan roman tarihte ilk kez televizyon ekranlarına geliyor iddiası heyecan yarattı. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olarak kabul edilen İntibak'ın diziye uyarlanacağı iddia ediliyor. Bugüne kadar diziyle ilgili ortaya pek çok iddia atıldı. Dizinin başrol oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerin olacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.

    DİZİYE Mİ UYARLANIYOR?

    Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanacağı iddiası izleyicilerde büyük heyecan yarattı.

    İDDİALAR DOĞRU ÇIKMAMIŞTI

    Gelecek sezon ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosu için çeşitli isimler konuşulduysa da bu söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.

        Bir süredir kulislerde konuşulan iddialara göre, İntibah'ın gelecek sezon ekranlarda olacağı söyleniyor.

        İNTİBAH NE ANLATIYOR?

        Romanda iyi yetişmiş Ali Bey'in, kötü niyetlere sahip Mahpeyker'e aşık olması ve bu aşkın Ali Bey'e maddi ve manevi olarak yıkım şeklinde sonuçlanması anlatılıyor.

        Ali Bey olayın farkına varana kadar iş işten çoktan geçmiştir. Bu nedenle tüm mal varlığını kaybeder ve en sonunda hapishaneye girer.

            AŞK-I MEMNU İLE BENZERLİKLER GÖSTERİYOR

            İntibah konu olarak bazı benzerlikler gösteriyor. Bu da izleyicilerde büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada "Bu dizi başlarsa Aşk-ı Memnu'nun pabucunu dama atar" şeklinde yorumlar yapıldı.

            Dizinin akıbetinin ne olacağını ise önümüzdeki günlerde göreceğiz.
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            Haberler Magazin Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi belli oldu! 140 yılı aşkın tarihi olan roman tarihte ilk kez...
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