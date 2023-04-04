Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi belli oldu! 140 yılı aşkın tarihi olan roman tarihte ilk kez...

Aşk-ı Memnu'yu tahtından edecek dizi belli oldu. 140 yıl önce çıkan roman tarihte ilk kez televizyon ekranlarına geliyor iddiası heyecan yarattı. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olarak kabul edilen İntibak'ın diziye uyarlanacağı iddia ediliyor. Bugüne kadar diziyle ilgili ortaya pek çok iddia atıldı. Dizinin başrol oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerin olacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.