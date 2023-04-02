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    • Magazin
    • 02.04.2023 20:51
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    • 02.04.2023 20:58
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    1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen atlet kimdir?

    ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de her hafta birbirinden heyecanlı anlar yaşanıyor. Kim Milyoner Olmak İster’in yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitledi ve sorulan sorular arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Yarışmada aktarılan soru ve cevaplarına takvim.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri," 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen atlet kimdir? '' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Cevabı görmek için haberimizi okumaya devam edin..

    1984 Los Angeles Olimpiyatları’nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen 5 olimpiyat altın daha kazanan atlet kimdir?

    1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine '' Merak etmez başka bir tane daha kazanacağım'' deyip 5 olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

    Soru: 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine '' Merak etmez başka bir tane daha kazanacağım'' deyip 5 olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?

    A) Abebe Biklia

    B) Michael Johnson

    C) Carl Lewis

    D) Jesse Owens

    Cevap: C şıkkı

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    Haberler Magazin 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen atlet kimdir?
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