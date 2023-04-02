1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen atlet kimdir?

1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine '' Merak etmez başka bir tane daha kazanacağım'' deyip 5 olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir? sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyicileri tarafından arama motorları üzerinden sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. Birbirinden ilginç sorular yarışmacılara yöneltildi ve izleyiciler de merakla cevapları öğrenmek istiyor. Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümünde sorulan soruların yanıtlarını izleyiciler tarafından da merak edildi. İşte izleyicilerin araştırdığı o sorunun şıkları ve doğru yanıtı...

Soru: 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nda kazandığı 4 altın madalyadan birini kanserden ölen babasıyla gömen ve annesine '' Merak etmez başka bir tane daha kazanacağım'' deyip 5 olimpiyat altını daha kazanan atlet kimdir?

A) Abebe Biklia

B) Michael Johnson

C) Carl Lewis

D) Jesse Owens

Cevap: C şıkkı