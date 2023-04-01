Teşkilat dizisinde kimsenin beklemediği ayrılık! Seyirciyi can evinden vurdular. Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Dizide son olarak Korkut'un, "Hasan Atmaca öldü, onu siz öldürdünüz. Ama mesele bitmedi, geride bir tanesini bile bırakmayacağım" sözleri bölüme damgasını vurdu. Bu gelişmenin akabininde "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı sorusu geliyor.