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    • Magazin
    • 01.04.2023 11:26
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    • 01.04.2023 11:26
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    Ben Bu Cihana Sığmazam'a uğur getirecek transfer müjdesi! Canıgönülden istenen ismi EDHO'dan getirdiler!

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümü için heyecan giderek artıyor. Yeni bölümlerde heyecan tavan yaparken yeni transferler diziye renk katıyor. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra ünlü oyuncu Engin Benli de Tatavlalı karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Cezayir ve Tatavlalı düşmanlığı ortamı hararetlendirdi. Şimdi izleyiciler büyük bir heyecanla gelecek salı günü yayınlanacak bölüme kilitlendi. Gelecek hafta yayınlanacak bölümde ortalık iyice karışacak ve yaşanacak bir olay izleyiciler çok şaşırtacak.

    takvim.com.tr
    Ben Bu Cihana Sığmazam’ın yeni transferi tam not aldı!

    Ben Bu Cihana Sığmazam'a uğur getirecek transfer müjdesi! Canıgönülden istenen ismi EDHO'dan getirdiler. Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferleri izleyicileri heyecanlandırmaya devam ediyor. Dizinin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncular izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak Engin Benli'nin Tatavlalı karakteri büyük bir beğeni topladı. Diziye gelen oyuncuların yanı sıra, diziye yeni katılacak oyuncular da merakla bekleniyor. Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferlerin heyecan katması bekleniyor.

    DİZİYE RENK GETİRECEK TRANSFER!

    Ben Bu Cihana Sığmazam dizisinin yeni bölümü izleyiciler tarafından heyecanla beklenmeye başladı. Dizinin yeni bölümlerinde heyecan tavan yaparken yeni transferler heyecana neden olmaya devam ediyor.

    Diziye Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan katılan isimler dikkat çekerken yeni isimler kadroya tek tek dahil ediliyor.

        YENİ ROLÜ ÇOK KONUŞULDU

        EDHO'da Yaman Korkmaz karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyiciden yine tam not almayı başardı.

        ENGİN BENLİ KİMDİR?

        Engin Benli, 1970 yılında İzmir'de doğdu. Tiyatroya ilkokul yıllarında ilgi duydu. Profesyonel tiyatro hayatına Ankara Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu olarak başladı.

        Kanıt, Poyraz Karayel, Göç Zamanı, Diriliş Ertuğrul ve Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi birçok popüler dizide rol aldı.
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            Haberler Magazin Ben Bu Cihana Sığmazam'a uğur getirecek transfer müjdesi! Canıgönülden istenen ismi EDHO'dan getirdiler!
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