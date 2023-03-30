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    • Magazin
    • 30.03.2023 15:53
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    • 30.03.2023 15:53
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    Alparslan Büyük Selçuklu'da ender rastlanabilecek gelişme! İki ismi iki arada bir derede gönderdiler!

    Alparslan Büyük Selçuklu'nun son bölümünde heyecan tavan yaparken Kutalmış Bey'in ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasına tam gaz devam ediyor. Diziye katılan yeni isimler büyük etki bırakırken Barış Bağcı'dan sonra yaşanan ayrılık izleyicileri şoktan şoka sokacak. Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’ya yıkımı getirecek ayrılık!

    Alparslan Büyük Selçuklu'da son olarak Sultan Tuğrul Bey karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda etmişti. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şoktan şoka sokarken Sultan Alparslan ve Kutalmış arasındaki taht kavgası heyecanı doruklara çıkardı. Yeni bölüm fragmanında Kutalmış'ın savaşta ağır bir yara aldığı görülürken Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrılacağı iddialar arasında yer aldı.

    SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ

    Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.

    Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye vedası seyirciyi şoke etti.

        BİR VEDA DAHA...

        Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı'nın ardından Kutalmış karakterini canlandıran Kanbolat Görkem Arslan'ın diziye veda edeceği iddia edildi.

        BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

        Barış Bağcı 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

        2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

            2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırılmıştır.
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            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'da ender rastlanabilecek gelişme! İki ismi iki arada bir derede gönderdiler!
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