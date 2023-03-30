Alparslan Büyük Selçuklu'da son olarak Sultan Tuğrul Bey karakteriyle çok sevilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda etmişti. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şoktan şoka sokarken Sultan Alparslan ve Kutalmış arasındaki taht kavgası heyecanı doruklara çıkardı. Yeni bölüm fragmanında Kutalmış'ın savaşta ağır bir yara aldığı görülürken Kanbolat Görkem Arslan'ın diziden ayrılacağı iddialar arasında yer aldı.
SEVİLEN İSMİN VEDASI ŞOKE ETTİ
Alparslan Büyük Selçuklu'ya yakın bir zamanda sevilen bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.
Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye vedası seyirciyi şoke etti.