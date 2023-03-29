Yalı Çapkını'nda mendil dayanmayacak ayrılık! Başrol oyuncusunun üstünü çat diye çizdiler!

Yalı Çapkını'nda mendil dayanmayacak ayrılık! Başrolün üstünü çat diye çizdiler. Cuma akşamları izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını son bölümüyle herkesi şaşırttı. Ferit'in üstünü çizen Seyran boşanma kararını herkese duyurdu. Hal böyle olunca ailenin içinde ortalık iyice karıştı. Ayrıca bir veda iddiası da izleyicileri şoke etti. Son günlerde Pelin karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman'ın diziden ayrılacağı iddia edildi.
SEYRAN'DAN AYRILIK KARARI
Seyran, Ferit ve annesinin konuşmalarını duyduktan sonra olanlara artık daha fazla dayanamayarak ayrılmak istediğini söyledi.
VEDA İDDİASI KULİSLERİ SALLADI
Kulislerde dolaşan iddialara göre, Pelin karakteriyle dikkat çeken güzel oyuncu Buçe Buse Kahraman diziye veda edecek.