Teşkilat seyircisinin moralini yerle bir edecek ayrılık! Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Dizide son olarak Korkut'un, "Hasan Atmaca öldü, onu siz öldürdünüz. Ama mesele bitmedi, geride bir tanesini bile bırakmayacağım" sözleri bölüme damgasını vurdu. Hal böyle olunca akıllara "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı soruları geldi.
EFKAR BABA'NIN AKIBETİ NE OLACAK?
Teşkilat dizisinde heyecan giderek artarken Efkar Baba (Hasan Atmaca) karakterinin akıbeti merak ediliyor.
Efkar Baba karakteriyle çok sevilen Gürkan Uygun'un diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak kaldı.