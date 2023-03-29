Teşkilat seyircisinin moralini yerle bir edecek ayrılık! Gidişiyle asıl felaketi başlatacaklar!

Başrollerinde Murat Yıldırım ve Deniz Baysal Yurtçu'nun başrollerinde yer aldığı Teşkilat dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ediyor. Dizide son olarak Korkut'un, "Hasan Atmaca öldü, onu siz öldürdünüz. Ama mesele bitmedi, geride bir tanesini bile bırakmayacağım" sözleri bölüme damgasını vurdu. Hal böyle olunca akıllara "Efkar Baba ölüyor mu, Gürkan Uygun diziden ayrılacak mı soruları geldi.