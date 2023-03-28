Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül bilmecesi 20 yıl sonra çözüldü. Meğer rol ilk ona teklif edilmiş. Reddettiği için bin pişman oldu. Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden birisi olan Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal, dizinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak Elif Eylül rolü için ilk teklif Özgü Namal'a değil başka bir isme gitti. 20 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçek Kurtlar Vadisi hayranlarını şaşırttı.