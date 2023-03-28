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    • Magazin
    • 28.03.2023 13:37
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    • 28.03.2023 13:37
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    Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül bilmecesi 20 yıl sonra çözüldü! Meğer rol ilk ona teklif edilmiş... Reddettiği için bin pişman oldu!

    Yayınlandığı döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisi Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olmayı başardı. Dizi ilk kez 2003 yılında yayınlanmaya başladığında kısa bir zaman içerisinde büyük bir hayran kitlesi edindi. Dizide ilk bölümden son bölüme kadar pek çok ünlü isim rol aldı. Bu isimler arasında Elif Eylül karakterini canlandıran Özgü Namal en dikkat çeken isimlerden birisi oldu. Yıllar sonra ortaya çıkan gerçek ise izleyicileri son derece şaşırttı. Elif Eylül rolü için ilk teklifin Özgü Namal'a gitmediği yıllar sonra gelen açıklamayla ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi’nin Elif Eylül sırrı 20 yıl sonra çözüldü!

    Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül bilmecesi 20 yıl sonra çözüldü. Meğer rol ilk ona teklif edilmiş. Reddettiği için bin pişman oldu. Kurtlar Vadisi'nin en sevilen karakterlerinden birisi olan Elif Eylül'ü canlandıran Özgü Namal, dizinin ilk sezonundan itibaren izleyicilerin büyük beğenisini kazanmıştı. Ancak Elif Eylül rolü için ilk teklif Özgü Namal'a değil başka bir isme gitti. 20 yıl sonra ortaya çıkan bu gerçek Kurtlar Vadisi hayranlarını şaşırttı.

    TEKLİF İLK ONA GÖTÜRÜLDÜ

    Oylum Talu katıldığı televizyon programında "Geçenlerde Bahadır Özdener programa geldiğinden anlatmıştı. O yüzden rahatlıkla anlatacağım. Onlar Kurtlar Vadisi'ni ilk yazmaya başladığında o dönem bana bir telefon geldi.

    Normalde söylemiyorum hangi dizilerden teklif geldiğini. Elif rolü için bana teklif gelmişti." dedi.

        KABUL ETMEDİĞİ İÇİN ÇOK PİŞMAN

        Oylum Talu sözlerine "Dizinin yapımcısı Osman Sınav ile görüşmeye gittik. Ben gazeteci olacağım diyerek teklifi reddettim. Sonra çok pişman oldum." şeklinde devam etti.

        OYLUM TALU KİMDİR?

        Oylum Talu, 1976 yılında İzmir'de doğdu. Ünlü sunucu lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema TV Bölümü'nde tamamladı.

        2003 yılında yayınlanmaya başlayan Kurtlar Vadisi'nde rol almayı reddetmesine rağmen, televizyon dünyasına adım attı.
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            Haberler Magazin Kurtlar Vadisi'ndeki Elif Eylül bilmecesi 20 yıl sonra çözüldü! Meğer rol ilk ona teklif edilmiş... Reddettiği için bin pişman oldu!
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