Gönül Dağı'nda seyirciye fenalık geçirtecek ayrılık iddiası! Göz göre göre uçuruma sürüklediler. Yeni sezonda başrol oyuncusu dahil birçok isimle vedalaşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri şoke etti. 91. bölüm fragmanında Taner'in kayalıklardan düşmesi ve ardından yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye neden oldu. Hal böyle olunca akıllara "Taner ölüyor mu?" ve "Berk Atan diziden ayrılacak mı?" soruları geldi.
BÜYÜK ŞAŞKINLIK YARATACAK SAHNE
Dizinin yayınlanan son fragmanında Taner'in kayalıklardan aşağı düşmesi büyük bir şaşkınlığa neden oldu.
TANER ÖLÜYOR MU?
Sahneyi izleyen izleyicilerin aklına "Taner ölüyor mu?" sorusu gelirken Berk Atan'ın başarılı bir şekilde canlandırdığı Taner karakterinin hikayeden çıkarılıp çıkarılmayacağı merak ediliyor.