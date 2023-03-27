Gönül Dağı'nda seyirciye fenalık geçirtecek ayrılık iddiası! Göz göre göre uçuruma sürüklediler. Yeni sezonda başrol oyuncusu dahil birçok isimle vedalaşan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicileri şoke etti. 91. bölüm fragmanında Taner'in kayalıklardan düşmesi ve ardından yaşanan bu olaylar büyük bir üzüntüye neden oldu. Hal böyle olunca akıllara "Taner ölüyor mu?" ve "Berk Atan diziden ayrılacak mı?" soruları geldi.