Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi, hangi kitaptan uyarlama?

Dijital platformda yayın hayatına başlayan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne dizisi oyuncuları ve konusuyla tüm dünyada ilk 10 listesine hızlı bir giriş yaptı. Peki Biz Kimden Kaçıyorduk Anne konusu nedir, oyuncuları kimler? Biz Kimden Kaçıyorduk Anne gerçek hikaye mi?