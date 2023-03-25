5 yıl sonra bir ilk! Duyanın iki gözü iki çeşme... Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçtiler. Diriliş Ertuğrul'a benzeyen bir tarihi dizi için çalışmalar sürüyor. Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapmaya geldi. Gelen son bilgilere göre Bir Fetih Ülküsü Kızılelma TRT Dijital ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktarıyor. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.