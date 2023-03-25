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    • Magazin
    • 25.03.2023 11:03
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    • 25.03.2023 11:03
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    5 yıl sonra bir ilk! Duyanın iki gözü iki çeşme... Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçtiler!

    Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçildi. Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak olan Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Tekden Film tarafından hazırlanıyor. Dizi TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşmak için geri sayıma başladı. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Bu kapsamda oyuncu kadrosu da izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler özellikle dizinin başrolünde kimlerin olacağı konusunda yapılacak açıklamaya kulak kesildi.

    takvim.com.tr
    Diriliş Ertuğrul’un yerini kapacak dizi belli oldu!

    5 yıl sonra bir ilk! Duyanın iki gözü iki çeşme... Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçtiler. Diriliş Ertuğrul'a benzeyen bir tarihi dizi için çalışmalar sürüyor. Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapmaya geldi. Gelen son bilgilere göre Bir Fetih Ülküsü Kızılelma TRT Dijital ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktarıyor. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.

    YENİ PROJE GELİYOR

    Diriliş Ertuğrul dizisinin final yapmasının ardından 5 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı.

    Gelen bilgilere göre, Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

        CAST ÇALIŞMALARI BAŞLADI

        Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Kadroda yer alacak isimler merak ediliyor.

        İLK SEZON 8 BÖLÜM...

        Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.

        FETİHİ VE FATİH'İ ANLATACAK

        Dizide Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk yıllarının işleneceği gelen bilgiler arasında yer alırken cast çalışmalarının da başladığı bilgisi verildi. Ayrıca projeyle birlikte fetih döneminin tamamen işleneceği de tahminler arasında yer alıyor.
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            Haberler Magazin 5 yıl sonra bir ilk! Duyanın iki gözü iki çeşme... Diriliş Ertuğrul'u aratmayacak dizi için harekete geçtiler!
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