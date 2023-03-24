Aşk-ı Memnu’yu şah mat edecek dizi için harekete geçtiler! 150 yıl önce çıkan roman tarihte ilk kez...

Aşk-ı Memnu'yu şah mat edecek için harekete geçtiler. 150 yıl önce çıkan roman tarihte ilk kez televizyon ekranlarına geliyor iddiası heyecan yarattı. Edebiyat tarihimizde ilk edebi roman olarak kabul edilen İntibak'ın diziye uyarlanacağı iddia ediliyor. Bugüne kadar diziyle ilgili ortaya pek çok iddia atıldı. Dizinin başrol oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerin olacağı kulislerde konuşulan konular arasında yer alıyor.
DİZİYE Mİ UYARLANIYOR?
Namık Kemal'in klasik eserleri arasında yer alan İntibah diziye uyarlanacağı iddiası izleyicilerde büyük heyecan yarattı.
İDDİALAR DOĞRU ÇIKMAMIŞTI
Gelecek sezon ekranlarda olması beklenen dizinin kadrosu için çeşitli isimler konuşulduysa da bu söylentilerin gerçek olmadığı ortaya çıkmıştı.