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    • Magazin
    • 22.03.2023 16:57
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    • 22.03.2023 16:57
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    Arka Sokaklar'ın efsanesinden herkesi şaşırtan geri dönüş! 7 yıl sonra bir ilki yaşatacaklar!

    Ünlü oyuncu Arka Sokaklar'dan sonra efsane bir projeyle ekranlara geri dönüyor. Fenomen dizi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle dikkat çeken Uğur Pektaş'ın yeni projesi belli oldu. Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

    takvim.com.tr
    Arka Sokaklar’ın efsanesinden herkesi şaşırtan geri dönüş!

    Uğur Pektaş, Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle çok sevilen bir isim oldu. Son olarak 2020 yılında yaşadığı sakatlık nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda kalan Pektaş'ın hayranlarına müjdeli haber geldi. Sevilen oyuncu TRT Dijital'in yeni dizisi Teşkilat-ı Mahsusa Trablus'ta izleyicilerle buluşacak. Uğur Pektaş'ın yeni projesi hayranlarında büyük heyecan yaratırken dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Dizinin kadrosuna son olarak Kurtlar Vadisi'nde Abdülhey karakterine hayat veren Kenan Çoban dahil oldu.

    ADRESİ BELLİ OLDU

    Gelen bilgilere göre, Uğur Pektaş uzun bir aranın ardından Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.

    Transferin açıklanmasının ardından sosyal medyada "Yeni Abdülhey o olacak" şeklinde yorumlar yapıldı. Teşkilat-ı Mahsusa Trablus dizisi önemli bir döneme ışık tutacak.

        Konusuyla ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, Türk televizyonculuğunda önemli bir yere sahip olacak.

        GERİ SAYIM BAŞLADI

        Uğur Pektaş'ın hayranları Arka Sokaklar'daki performansının ardından onu başka bir projeyle tekrar ekranda görmeyi heyecanla bekliyorlardı.

        UĞUR PEKTAŞ KİMDİR?

        Uğur Pektaş, 16 Ekim 1979 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2005 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Survivor Türkiye: Büyük Macera yarışmasında birinci olduktan sonra oyunculuğa başladı. 19 Haziran 2008 tarihinde kendisi gibi oyuncu olan Gamze Özçelik ile evlendi.

            Aynı yıl İlker İnanoğlu'nun diziden ayrılmasından sonra diziye geri döndü. 2011 yılında İlker İnanoğlu'nun ekibe geri dönmesiyle birlikte Gamze Özçelik de diziye geri döndü. Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Murat Ateş rolüyle geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 22 Ocak 2016 tarihinde Arka Sokaklar'ın 385. bölümünde diziden ayrıldı.
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            Haberler Magazin Arka Sokaklar'ın efsanesinden herkesi şaşırtan geri dönüş! 7 yıl sonra bir ilki yaşatacaklar!
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