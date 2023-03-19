Final yapmasının üstünden her ne kadar yıllar geçse de Kurtlar Vadisi'nin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.