Final yapmasının üstünden her ne kadar yıllar geçse de Kurtlar Vadisi'nin etkisi dijital platformlarda hala sürüyor. Türk televizyon tarihinin en popüler dizilerinden birisi olan projenin bu yıl tekrar başlaması bekleniyor. Kurtlar Vadisi'nin yeni sezonunda bizi neler bekliyor sorusunun cevabını tam olarak bilemiyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi için Ocak ayını göreceklerini ve çalışmalara başlayacaklarını ifade etmişti.
HEYECANLA BEKLENİYOR
Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar'ın neler yapacağını merak ediyor. Öte yandan Erhan ve Cahit'in ne tür maceralara atılacağı ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağı akıllarda bir soru işareti.
OCAK AYI HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.