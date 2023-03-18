Mart sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine fena ters köşe yapıldı. Kimse bunu beklemiyordu. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla beklemeye başladı. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti.
HEYECANLA BEKLENİYOR
Kurtlar Vadisi hayranları Polat Alemdar'ın neler yapacağını merak ediyor. Öte yandan Erhan ve Cahit'in ne tür maceralara atılacağı ve tabii ki yeni karakterlerin kimler olacağı akıllarda bir soru işareti.
OCAK AYI HAZIRLIKLAR BAŞLIYOR DENMİŞTİ
Kurtlar Vadisi'nin Ocak ayında izleyici karşısında olması bekleniyordu. Ancak beklenen olmadı.