Mart sonunu bekleyen Kurtlar Vadisi seyircisine fena ters köşe yapıldı. Kimse bunu beklemiyordu. Kurtlar Vadisi hayranları dizinin yeni versiyonunu heyecanla beklemeye başladı. Kasım ayında TRT Müzik'te Mazhar Alanson ile programına katılan Necati Şaşmaz Kurtlar Vadisi için heyecanlandıran bir açıklama yapmıştı. Ünlü oyuncu diziyle ilgili merak uyandıran açıklamasında başlama tarihi için Ocak ayını işaret etmişti.