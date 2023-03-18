Ben Bu Cihana Sığmazam'ın yeni transferi diziye büyük uğur getirir. Canıgönülden istenen ismi getirdiler. Ben Bu Cihana Sığmazam dizisi kısa sürede adından söz ettirmeyi başardı. Diziye katılan yeni isimler izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Son olarak yakın zamanda kadroya katılan ünlü oyuncu Engin Benli canlandırdığı Tatavlalı karakteriyle çok sevilirken Cezayir Türk ile olan düşmanlığı diziye büyük heyecan kattı. Engin Benli Ben Bu Cihana Sığmazam dizisindeki Tatavlalı karakteriyle izleyici tarafından çok beğenildi.