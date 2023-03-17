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    • Magazin
    • 17.03.2023 16:14
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    • 17.03.2023 16:43
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    Alparslan Büyük Selçuklu'nun talihini döndürecek ayrılık kararı! Kaşla göz arasında gönderdiler!

    TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'daki son acı veda ciğerleri sızım sızım sızlattı. Kimse bu ayrılığı beklemiyordu. TRT 1 ekranlarının sevilen dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dikkat çeken konusu ve oyuncu kadrosuna macerasını sürdürüyor. Diziye katılan yeni isimler heyecan yaratırken yaşanan son ayrılık izleyicileri şaşırttı. Alparslan'ın amcası ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye veda ederek seyircileri üzdü.

    takvim.com.tr
    Alparslan Büyük Selçuklu’da bomba veda!

    Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde izleyicileri derinden sarstı. Milyonlarca izleyicinin pazartesi günleri heyecanla takip ettiği diziye bomba bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu. Bağcı'nın ayrılığı izleyiciyi şok ederken Sultan Alparslan'ın yerine geçip geçmeyeceği ve dizinin nasıl devam edeceği akıllarda bir soru olarak yerini aldı. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümü bekliyor.

    FLAŞ VEDA!

    Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde acı bir vedaya tanık oldu. Diziye bomba bir isim veda etti. Sultan Tuğrul Bey karakteriyle milyonlarca kişi tarafından takdir edilen ünlü oyuncu Barış Bağcı diziye veda eden isim oldu.

    Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarı Tuğrul Bey'i canlandıran Barış Bağcı diziye vedası seyirciyi şoke etti.

    Alparslan: Büyük Selçuklu 48. bölüm 2. fragmanı yayınlandı

        BARIŞ BAĞCI KİMDİR?

        Barış Bağcı 27 Mayıs 1975 tarihinde Karaman'da dünyaya geldi. Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur.

        2015-2018 yılları arasında, TRT 1'de yayınlanan Diriliş "Ertuğrul" dizisinde Moğol kumandanı Baycu Noyan karakterini canlandırarak kariyerinde ün kazanmıştır.

        2017-2019 yılları arasında Çember adlı polisiye serisinde Başkomiser Barış, 2020-2021 arasında ise Masumlar Apartmanı dizisinde Cüneyt karakterlerini canlandırılmıştır.
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            Bu Muharremden bir cacık olmaz
            Haberler Magazin Alparslan Büyük Selçuklu'nun talihini döndürecek ayrılık kararı! Kaşla göz arasında gönderdiler!
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