Diriliş Ertuğrul'daki rolünü hafızadan silin. Dünyaca ünlü diziyle geri dönüyor. Diriliş Ertuğrul dizisine Turgut Alp rolüyle damgasını vuran Cengiz Coşkun'un yeni projesi belli oldu. Dizinin final yapmasının ardından hayranları Cengiz Coşkun'un bir sonraki projesini merakla bekliyordu. Sonunda bekleyiş sona erdi ve ünlü oyuncu yeni projesiyle ekranlara geri döndü. Cengiz Coşkun, Rusya'da çekilen ve 4. sezonu yayınlanan Gold Diggers isimli dizisiyle bomba bir geri dönüş yaptı.