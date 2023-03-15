Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer rolü oynayacak ilk isim...

Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer rolü oynayacak isim bambaşkaymış. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine Meryem Uzerli hayat verdi. Ancak yıllar sonra izleyicilerin şaşıracağı bir detay ortaya çıktı. Dizide Hürrem Sultan rolü için ilk olarak Fahriye Evcen'e teklif götürüldü. Ancak Fahriye Evcen gelen bu teklifi kabul etmedi.
TEKLİF İLK ONA GÖTÜRÜLMÜŞ
Dizinin Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, rol için ilk olarak teklif edilen oyuncu değilmiş.
Yıllar sonra ortaya çıkan bilgiye göre, Hürrem Sultan karakteri için ilk teklif Fahriye Evcen'e gitti.