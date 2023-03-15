Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer rolü oynayacak ilk isim...

Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer rolü oynayacak isim bambaşkaymış. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine Meryem Uzerli hayat verdi. Ancak yıllar sonra izleyicilerin şaşıracağı bir detay ortaya çıktı. Dizide Hürrem Sultan rolü için ilk olarak Fahriye Evcen'e teklif götürüldü. Ancak Fahriye Evcen gelen bu teklifi kabul etmedi.