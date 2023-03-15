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    • Magazin
    • 15.03.2023 13:01
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    • 15.03.2023 13:01
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    Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı! Meğer rolü oynayacak ilk isim...

    Show ve Star TV ekranlarında yayınlanan Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakteri baskın kişiliği, güzelliği ve etkileyici duruşuyla tüm izleyicilerin dikkatini çekti. Hürrem Sultan karakterine hayat veren oyuncu Meryem Uzerli, başarılı performansı ile dizinin en sevilen karakterlerinden biri haline geldi. Ancak bu rolün ilk olarak başka bir oyuncuya teklif edildiği bilgisine ulaşıldı. Edinilen bilgilere göre, Hürrem Sultan karakteri için ilk teklif Fahriye Evcen'e götürüldü. Ancak güzel oyuncu teklifi reddetti.

    takvim.com.tr
    Muhteşem Yüzyıl’daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı!

    Muhteşem Yüzyıl'daki Hürrem gerçeği 12 yıl sonra ortaya çıktı. Meğer rolü oynayacak isim bambaşkaymış. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Hürrem Sultan karakterine Meryem Uzerli hayat verdi. Ancak yıllar sonra izleyicilerin şaşıracağı bir detay ortaya çıktı. Dizide Hürrem Sultan rolü için ilk olarak Fahriye Evcen'e teklif götürüldü. Ancak Fahriye Evcen gelen bu teklifi kabul etmedi.

    TEKLİF İLK ONA GÖTÜRÜLMÜŞ

    Dizinin Hürrem Sultan karakterine hayat veren Meryem Uzerli, rol için ilk olarak teklif edilen oyuncu değilmiş.

    Yıllar sonra ortaya çıkan bilgiye göre, Hürrem Sultan karakteri için ilk teklif Fahriye Evcen'e gitti.

        Dizide daha önce Yaprak Dökümü dizisinde yer alan ve biraz dinlenmek isteyen Evcen, rol teklifini geri çevirdi.

        Evcen'in rolü kabul etmeyi reddetmesi üzerine rol kısa bir sürenin ardından Meryem Uzerli'nin oldu.

        KÖSEM DİZİSİNDEN DE TEKLİF ALMIŞ

        O yıllarda Çalıkuşu ve Kurt Seyit gibi dönem dizilerinde oynayan Evcen, Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan dizisinden gelen rol teklifini, "Bir tarihi dizide daha oynarsam kariyerim zedelenir" diyerek reddetti.
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