BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek! EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar. Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yapım şirketi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli'yi kadrosuna kattı. Ünlü oyuncunun dizide canlandıracağı karakter büyük heyecan yarattı. Seyirciler şimdi iki ismi daha kadroda görmek istediğini sosyal medyada yaptığı yorumlarda dile getiriyor.
İKİ YILDIZI DA İSTİYORLAR!
Seyirciler EDHO'nun İlyas'ı Ozan Akbaba ve Alparslan'ı Yunus Emre Yıldırımer'in diziye gelmesini istediklerini söylüyor.
EFSANE İSİMLERDENDİ
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas Çakırbeyli'ni canlandıran Ozan Akbaba dizinin efsane isimleri arasında yer alıyordu.