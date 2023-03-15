BBCS izleyicisinden çıtayı arşa çıkaracak istek! EDHO'nun iki yıldızını da geri istiyorlar. Salı günlerinin efsanesi haline gelen Ben Bu Cihana Sığmazam yeni oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor. Dizinin yapım şirketi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Yaman Korkmaz karakteriyle izlediğimiz ünlü oyuncu Engin Benli'yi kadrosuna kattı. Ünlü oyuncunun dizide canlandıracağı karakter büyük heyecan yarattı. Seyirciler şimdi iki ismi daha kadroda görmek istediğini sosyal medyada yaptığı yorumlarda dile getiriyor.