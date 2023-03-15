Arka Sokaklar'dan sonra Kurtlar Vadisi'ni hatırlatacak diziyle dönüyor. Yeni Abdülhey o olacak. Fenomen dizi Arka Sokaklar'da canlandırdığı Murat Komiser karakteriyle milyonların gönlünde taht kuran Uğur Pektaş ekranlara geri dönüyor. Son olarak Survivor'a katılan ve yaşadığı sakatlık nedeniyle programa veda eden Uğur Pektaş bomba bir projeyle anlaştı. Gelen bilgilere göre ünlü oyuncu uzun bir aranın ardından TRT Dijital'de yayınlanacak Teşkilat-ı Mahsusa Trablus isimli dizide Ömer Muhtar karakteriyle izleyici karşısına çıkacak.