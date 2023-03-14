Yalı Çapkını dizisi senaristlerinden beklenmedik karar! Bihter ve Behlül'ün kaderini yaşatacaklar. Star TV'nin fenomen dizisi Yalı Çapkınıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre, diziye ilk günden bu yana damga vuran Ferit karakteri, yalanları ve ihanetleriyle mücadele eden Seyran'ı terk edecek. Seyran'ın hayatındaki her şeyini kaybeden Ferit'in, final bölümünde intihar ederek hayatına son vereceği söyleniyor. Bu durum, Aşk-ı Memnu'daki Bihter'in akıbetine benzetiliyor.