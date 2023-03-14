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    • Magazin
    • 14.03.2023 08:38
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    • 14.03.2023 08:38
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    Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl, hastalığı neydi? Sahnede fenalaştı! Usta oyuncu Haluk Bilginer'den ilk açıklama!

    Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Usta oyuncu Haluk Bilginer’den ilk açıklama!

    Haluk Bilginer, "Kundakçı" isimli tiyatro oyununun ikinci perdesinde sahnede fenalaştı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Usta oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl? Haluk Bilginer hastalığı neydi? İşte detaylar...

    ARKADAŞLARI DUYURDU!

    68 yaşındaki ünlü oyuncu çağrılan ambulansa hastaneye kaldırıldı. Ekip arkadaşları da usta oyuncunun tansiyon problemi yaşadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı.

    HALUK BİLGİNER HASTALIĞI NEYDİ?

    Sahnede fenalaşan Haluk Bilginer hastaneye kaldırıldı. Usta sanatçının hastalığı henüz bilinmiyor. Ayrıntılar gelecek...

    Haluk Bilginer, 1954 doğumlu sinema ve tiyatro oyuncusu 68 yaşındadır.

    HALUK BİLGİNER KİMDİR ?

    5 Haziran 1954 günü sigortacı Tahsin Bey ile ev hanımı Bedriye Hanım'ın üç çocuğunun ortancası olarak dünyaya gelmiştir.

    İzmir Türk Koleji mezunudur. Lise son sınıfta okulunun tiyatro koluna girdi ve Cahit Gürkan'ın öğrencisi oldu.

        Gençlik yıllarında İngiltere'de ünlendi. Öyle ki, İngiltere'deki bir dergiye "en seksi Türk" başlığıyla kapak oldu.

        1987 yılında ilk defa Gecenin Öteki Yüzü adlı film çekimi için İstanbul'a geldi ve bu filmin setinde 1992'de evleneceği Zuhal Olcay ile tanıştı.

        Hayatını bir süre İstanbul-Londra arasında sürdürdü. 1992'de evlendikten sonra çift, Hollywood'da "Indiana Jones" dizisinde, Türkiye'de de Yavuz Özkan'ın "İki Kadın" filminde birlikte rol aldı. 1996'da Tomris Giritlioğlu'nun 80. Adım filminde, ardından "İstanbul Kanatlarımın Altında", "Usta Beni Öldürsene", ve "Masumiyet" gibi ödüllü filmlerde rol aldı.

        Oyunculuğunu tiyatro sahnesinde sürdürmek isteyen Haluk Bilginer, 1990 yılında Ahmet Levendoğlu ve Zuhal Olcay ile Tiyatro Stüdyosu'nu kurdu. Tiyatro Stüdyosu`nun Aldatma (Harold Pinter), Kan Kardeşleri (Willy Russell), Derin Bir Soluk Al (Ben Elton), Çöplük (Turgay Nar), Histeri (Terry Johnson) ve Balkon (Jean Genet) oyunlarında başrolleri üstlendi. 1993'te Türkiye'nin ilk reality showu olan[kaynak belirtilmeli] Sıcağı Sıcağına'yı sundu.

            Bir tiyatro salon sahibi olmak için Odeon Sineması'nı kiralayıp inşaata başladı ancak 1996'da çıkan yangınla bütün emekler boşa gitti; yine de yılmayan Bilginer ve Olcay topluluktan ayrılarak 1999'da Moda'da baştan yaptıkları bir salonda Oyun Atölyesi'ni kurdular. 1992 yılında evlendiği Zuhal Olcay'dan 2004 yılında ayrıldı. Pop müzik sanatçısı Aşkın Nur Yengi ile 2006 yılında evlenen sanatçının bu evlilikten Nazlı adında bir kızı bulunmaktadır. 2012 yılında Aşkın Nur Yengi ile boşanmıştır.

            Filmografi:

            Televizyon Dizileri
            EastEnders (BBC, Londra 250 bölüm)
            Gecenin Öteki Yüzü
            Ateşten Günler
            Safiyedir Kızın Adı
            Borsa
            Son Söz Sevginin
            Gülşen Abi
            Eyvah Babam
            Eyvah Kızım Büyüdü
            Tatlı Hayat
            Karanlıkta Koşanlar
            Cesur Kuşku
            Yine de Aşığım
            Hayat işte
            Sayın Bakanım
            Sevgili Dünürüm
            Spooks (BBC, 2008. 1 bölüm 3. Seri 6. Bölüm.)
            Nerde Kalmıştık?
            Sıkı Dostlar

            Filmleri:

            Kara Sevdalı Bulut
            Ölürayak
            The Adventures of Young Indiana Jones: Daredevils of the Desert (1992)
            İki Kadın
            80. Adım
            İstanbul Kanatlarımın Altında
            Nihavent Mucize
            Masumiyet
            Usta Beni Öldürsene
            Harem - Suare
            Fasulye
            Güle Güle
            Filler ve Çimen
            Neredesin Firuze
            Hırsız Var
            Kısık Ateşte 15 Dakika
            Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü
            Polis
            Güneşin Oğlu
            The International (film)
            Devrim Arabaları

            Tiyatro Oyunları:

            İngiltere
            My Fair Lady
            Kafkas Tebeşir Dairesi
            Macbeth,
            Pal Joey
            Belami (West End`de Ken Hill`in)
            Phantom of the Opera
            Türkiye
            Aldatma (Harold Pinter)
            Kan Kardeşleri (Willy Russell)
            Derin Bir Soluk Al (Ben Elton)
            Çöplük (Turgay Nar)
            Histeri (Terry Johnson)
            Balkon (Jean Genet)
            Dolu Düşün Boş Konuş (Steven Berkoff, 1999),
            Ayrılış (Tom Kempinsky, 2000)
            Ermişler ya da Günahkarlar (Anthony Horowıtz, 2002)
            Cimri (Moliere, 2004)
            Jeanne d'Arc'ın öteki ölümü (Stefan Tsanev, 2005)
            Atinalı Timon (W. Shakespeare, 2006)
            Evlilikte Ufak Tefek Cinayetler (Eric-Emmanuel Schmitt, 2007

            Aldığı Ödüller:

            34. Antalya Film Şenliği, 1997, Masumiyet, en iyi yardımcı erkek oyuncu
            10. Ankara Film Festivali, 1998, Masumiyet, en iyi erkek oyuncu
            9. Sadri Alışık Ödülleri, 2004, Neredesin Firuze, en iyi erkek oyuncu
            18. Ankara Uluslararası Film Festivali, Ulusal Uzun Film Yarışması, "En İyi Erkek Oyuncu" Ödülü (Polis)
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            Haberler Magazin Haluk Bilginer sağlık durumu nasıl, hastalığı neydi? Sahnede fenalaştı! Usta oyuncu Haluk Bilginer'den ilk açıklama!
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