Gönül Dağı'nın biletini kesecek dizi belli oldu. Tahtı da tacı da kaptıracaklar. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği dizinin yapım şirketi yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı. Alınan son bilgilere göre, Modern Doğu Masalları adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizi tam 8 bölüm olarak yayınlanacak.