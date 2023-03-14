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    • Magazin
    • 14.03.2023 11:27
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    • 14.03.2023 11:27
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    Gönül Dağı'nın biletini kesecek dizi belli oldu! Tahtı da tacı da kaptıracaklar!

    Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş arşa çıktı. TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan dizide heyecan devam ederken izleyicileri meraklandıracak bir haber paylaşıldı. Dizinin yapımcılığını üstlenen Köprü Film yeni bir dizi projesi için harekete geçti. Bildirilen son gelişmelere göre, Köprü Film TRT Dijital'de izleyiciyle buluşacak bir proje için çalışmalara başladı. Adı Modern Doğu Masalları olarak belirlenen dizinin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alacak.

    Gönül Dağı’nın yapımcısından yeni dizi!

    Gönül Dağı'nın biletini kesecek dizi belli oldu. Tahtı da tacı da kaptıracaklar. Cumartesi günleri izleyicisiyle buluşan Gönül Dağı'nın yeni bölümü için geri sayım başladı. Milyonlarca izleyicinin heyecanla beklediği dizinin yapım şirketi yeni bir dizi projesi için kolları sıvadı. Alınan son bilgilere göre, Modern Doğu Masalları adıyla izleyici karşısına çıkacak olan dizi tam 8 bölüm olarak yayınlanacak.

    HEYECANLI BEKLEYİŞ BAŞLADI

    Gönül Dağı'nın yeni bölümü için heyecan devam ediyor. Son günlerde izleyicileri meraklandıracak bir gelişme yaşandı.

    Dizinin yapım şirketi Köprü Film yeni bir dizi projesi için harekete geçti.

        Son gelişmelere göre, Köprü Film TRT Dijital'de izleyiciyle buluşacak bir proje için çalışmalara başladı.

        Dizinin adı Modern Doğu Masalları olarak belirlendi. Merakla beklenen projenin oyuncu kadrosunda Feyyaz Duman, Semih Ertürk ve Mehmet Atay gibi ünlü isimler yer alacak.

        İLK SEZON SEKİZ BÖLÜM OLACAK

        Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizinin ilk sezonu sekiz bölümden oluşacak.
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            Haberler Magazin Gönül Dağı'nın biletini kesecek dizi belli oldu! Tahtı da tacı da kaptıracaklar!
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