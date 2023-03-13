Yeni Aşk-ı Memnu'nun oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döner! Seyirciye kazan kaldırtacaklar!

Yeni Aşk-ı Memnu oyuncu kadrosunu gören sinir küpüne döner. Seyirciye kazan kaldırtacaklar. Günümüzde hala dijital platformlarda popülerliğini koruyan Aşk-ı Memnu film olarak geri dönüyor. Yıllar sonra beklenen haber geldi. Aşk-ı Memnu'nun film uyarlaması olan Bihter için geri sayım başladı. Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı isimli romanından uyarlanan dizinin film versiyonu bazı izleyicilerin tepkisini çekerken bazı izleyiciler durumu son derece olumlu karşıladı. Son olarak filmin Adnan Bey'i Osman Sonant ile Behlül'ü Boran Kuzum'dan yeni poz geldi.