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    • Magazin
    • 13.03.2023 14:10
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    • 13.03.2023 14:10
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    Kurtlar Vadisi vs Ezel! Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! Hangisi daha iyi?

    2003 yılında izleyici karşısına çıkan Kurtlar Vadisi ile 2009'da başlayan Ezel dizisinin kıyaslamaları sosyal medyada sık sık yapılıyor. Bilindiği gibi Kurtlar Vadisi'nin ardından pek çok benzer dizi çekilmiş ancak istenen başarıyı elde edilememişti. İki dizi suçlu yeraltı dünyasına odaklanmaları ve karakterlerin intikam arzusu gibi bazı benzerlikleri paylaşıyor. Tabii bu noktada farklı hikayeleri, karakterleri ve temaları var. Sizlere şimdi iki diziyle ilgili benzer ve farklı detayları anlatacağız.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi vs Ezel! Hangisi daha iyi?

    Kurtlar Vadisi vs Ezel! Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! Hangisi daha iyi sorusu sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. İki dizinin hayranları da sosyal medyada dönem dönem iki diziyi kıyaslıyor. Elbette iki dizi arasında çeşitli benzerlikler bulunuyor. Ancak hikayeler odak noktalarından farklı bir noktaya ulaşıp finale bağlanıyor. Bu kapsamda şimdi iki diziyle ilgili detayları size aktarıyoruz.

    KURTLAR VADİSİ VS EZEL

    Kurtlar Vadisi ve Ezel, suç ve intikama odaklanma konusunda bazı benzerlikler paylaşsa da, farklı hikaye, karakter ve temalara sahip farklı dizilerdir.

    Hem Kurtlar Vadisi hem de Ezel karakter ve hikayeleriyle izleyicilerin ilgisini çekti ve birbirleriyle benzerlikler gösterdi. Ezel'in başlamasıyla birlikte Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açıldı ve Kurtlar Vadisi ile birçok benzerliği olan bu dizi büyük bir ilgi gördü.

        DERİN KARAKTERLER...

        Her iki dizi de karakterlerinin derinlikli hikayelerine odaklanıyor ve izleyicilerin duygularına hitap ediyor.

        Kurtlar Vadisi sonrası benzer etkiyi oluşturması beklenen pek çok dizi yapıldı ancak hiçbiri aynı etkiyi gösteremedi. Sadece tek bir dizi Kurtlar Vadisi kadar başarılı ve etkili olarak öne çıkan yapımlardan olabildi. O dizi Ezel'di.

        KARAKTERLERİ BENZERLİK GÖSTERİYOR

        Polat ile Ezel'in karakter olarak benzerliklerinin dışında, hikayede yer alan karakterlerin konumlarına da dikkat çekildi. Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken iki dizi de benzer yönden hikayelerini işlemeyi tercih ediyordu.

            SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

            İki dizinin bu benzerlikleri sosyal medyada dahi gündem olmuştu. Seyirci her iki dizinin de benzerliklerine yönelik yorumları sıklıkla kullanıyorlardı.

            HANGİSİ DAHA İYİ?

            Hangi dizi daha iyi sorusuyla ilgili yorumları kıymetli izleyicilerin yorumlarına bırakıyoruz.
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