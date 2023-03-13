Kurtlar Vadisi vs Ezel! Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! Hangisi daha iyi sorusu sosyal medyada sık sık gündeme geliyor. İki dizinin hayranları da sosyal medyada dönem dönem iki diziyi kıyaslıyor. Elbette iki dizi arasında çeşitli benzerlikler bulunuyor. Ancak hikayeler odak noktalarından farklı bir noktaya ulaşıp finale bağlanıyor. Bu kapsamda şimdi iki diziyle ilgili detayları size aktarıyoruz.
KURTLAR VADİSİ VS EZEL
Kurtlar Vadisi ve Ezel, suç ve intikama odaklanma konusunda bazı benzerlikler paylaşsa da, farklı hikaye, karakter ve temalara sahip farklı dizilerdir.
Hem Kurtlar Vadisi hem de Ezel karakter ve hikayeleriyle izleyicilerin ilgisini çekti ve birbirleriyle benzerlikler gösterdi. Ezel'in başlamasıyla birlikte Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açıldı ve Kurtlar Vadisi ile birçok benzerliği olan bu dizi büyük bir ilgi gördü.