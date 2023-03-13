Kurtlar Vadisi vs Ezel! Sosyal medyayı ikiye bölen tartışma! Hangisi daha iyi?

Hem Kurtlar Vadisi hem de Ezel karakter ve hikayeleriyle izleyicilerin ilgisini çekti ve birbirleriyle benzerlikler gösterdi. Ezel'in başlamasıyla birlikte Türk dizi tarihinde yeni bir sayfa açıldı ve Kurtlar Vadisi ile birçok benzerliği olan bu dizi büyük bir ilgi gördü.