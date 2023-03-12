Serdar Ortaç'ın kardeşi Serkan Ortaç ÖLDÜ MÜ? Serkan Ortaç kimdir, kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? H1N1 virüsü nedir?

H1N1 VİRÜSÜ NEDİR?

H1N1, 2009-2010'da küresel bir pandemiye neden olan influenza A virüsünün bir alt tipidir. Domuz gribi olarak da adlandırılan bu virüsün ilk olarak domuzlardan çıktığı sanılıyordu.

H1N1 NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELER?

H1N1 virüsü, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında üretilen solunum damlacıkları yoluyla kişiden kişiye yayılır. H1N1 enfeksiyonunun semptomları, diğer influenza suşlarınınkine benzer ve ateş, öksürük, boğaz ağrısı, vücut ağrıları, yorgunluk ve baş ağrısını içerebilir.

H1N1 salgını, birçok ülkenin virüsün yayılmasını sınırlamak için okulları ve diğer halka açık yerleri kapatma, etkinlikleri iptal etme ve sosyal mesafeyi teşvik etme gibi önlemler almasıyla sonuçlandı. Virüsün yayılmasını önlemek için aşılar da geliştirildi ve dağıtıldı.

Pandemi yatışmış olsa da, H1N1 mevsimsel grip virüsü olarak dolaşmaya devam ettiği ve salgınlar meydana gelebildiği için endişe kaynağı olmaya devam ediyor. Virüsün yayılmasını önlemek için aşı olmak ve iyi hijyen uygulamak gibi önlemlerin alınması önemlidir.