Tam 4.5 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiler! Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu!

TRT 1 ekranlarında 2014-2019 yılları arasında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisine benzer bir tarihi dizi için çalışmalar başladı. Tekden Film yeni bir proje için hazırlık yapıyor. Aktarılan bilgilere göre, TRT Dijital ekranlarında izleyiciyle buluşacak Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi Fatih Sultan Mehmet dönemini aktaracak. Dizinin oyuncu kadrosunu belirlemek üzere cast çalışmaları da başladı. Bu kapsamda oyuncu kadrosu şimdiden merak konusu oldu. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisi önümüzdeki süreçte TRT Dijital'de izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor.