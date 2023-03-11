Diriliş Ertuğrul'un yerini kapacak dizi belli oldu! Tam 4.5 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdiler!

TRT 1 ekranlarında yayınlandığı dönemde büyük heyecanla izlenen ve 5 yıllık macerasını 2019 yılı itibariyle sonlandıran Diriliş Ertuğrul dizisinin tekrar bölümleri dahi heyecanla izleniyor. Dizinin final yapmasının ardından 4 yıl geçti. Dizinin yapımcı şirketi Tekden Film bu kez TRT Dijital'de izleyici karşısına geçecek bir proje için çalışmalara başladı. Bir Fetih Ülküsü Kızılelma dizisinin ilk sezonu toplamda sekiz bölümde oluşacak ve Fatih Sultan Mehmet dönemini anlatacak.